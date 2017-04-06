Производителя Нурофена оштрафовали на $4,5 млн за обман в рекламе

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию британской Reckitt Benckiser (RB) и обязал компанию выплатить штраф в размере $4,5 млн (6 млн австралийских долларов) за сознательное введение в заблуждение покупателей в рекламе Нурофена. Компания продавала одинаковые препараты, которые рекламировала как лекарства, направленные на снятие определенных видов болевого синдрома: во всех препаратах линейки Нурофен содержится одинаковое действующее вещество – ибупрофен лизинат.

Жалобы на лекарственное средство в Австралии поступили в феврале 2015 года. Компанию обвинили в недостоверной информации, включенной в рекламный ролик препарата Нурофен Экспресс. В нем лекарство представлено как средство, которое помогает устранить головную боль быстрее, чем парацетамол или ибупрофен. В декабре Федеральный суд Австралии обязал фармкомпанию изъять из продажи несколько болеутоляющих препаратов из линейки Нурофен рыночной стоимостью $69 млн.

29 апреля 2016 года Австралийский федеральный суд признал RB виновным в обмане покупателей и обязал компанию выплатить штраф в размере $1,3 млн (1,7 млн австралийских долларов). Фармкомпания признала свою вину и не собиралась оспаривать решение суда. Между тем эксперты Австралийской комиссии по защите прав потребителей и конкуренции (ACCC), подавшие иск, сочли назначенный штраф слишком незначительной платой за преднамеренный обман пациентов и предложили назначить штраф в $4,5 млн (6 млн австралийских долларов). По мнению экспертов АССС, за пять лет компания продала около 6 млн упаковок Нурофена и выручила существенные суммы.

Reckitt Benckiser – британская компания, основанная в 1823 году. Reckitt Benckiser производит товары для личной гигиены, здоровья и дома. Компания представлена в более чем 60 странах. Продукция Reckitt Benckiser продается примерно в 200 странах. Количество сотрудников – около 36 тысяч человек. Выручка Reckitt Benckiser в 2015 году составила $13 млрд. В III квартале 2016 года темпы роста продаж RB замедлились: по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выручка выросла на 2% и достигла 2,6 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд).

Источник: ABC News

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