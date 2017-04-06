Ольга Колотилова: российская фармпромышленность показывает исключительные темпы роста

В рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» до 2020 года поддержано более 600 проектов, за время ее реализации выведено на рынок 44 лекарственных препарата из перечня ЖНВЛП. Эти цифры привела директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова во время выступления на III Международном форуме по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция».

Мероприятие проходило в Калуге. В нем приняли участие Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, заместитель директора Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Роман Филиппов, председатель Правления «Калужского фармацевтического кластера» Иван Глушков, председатель правления «Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров России» Захар Голант, представители профильных ассоциаций, руководители крупнейших фармацевтических предприятий.

Как отметила Ольга Колотилова, российская фармацевтическая промышленность в последние 2 года показывает исключительные темпы роста. В 2016 году выведено на рынок 24 российских лекарственных препарата из перечня ЖНВЛП. Эти проекты поддержаны в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» до 2020 года. В текущем году планируется вывести на рынок еще порядка 20 препаратов.

«Мы в еженедельном режиме проводим совещания с Министерством здравоохранения Российской Федерации по вопросу государственной регистрации лекарственных препаратов, которые были поддержаны в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», — подчеркнула Ольга Колотилова.

По мнению председателя правления «Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров России» Захара Голанта, эффект государственной программы может в разы повысить внедрение трехступенчатой процедуры госзакупок лекарств. По его словам, «третий лишний» – мощнейшая мера, а госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» — одна из самых успешных в Российской Федерации.

«Мы видим, как отрасль поднялась за последние 5 лет. В Санкт-Петербурге это уже целое новое направление в развитие города, более того, фармотрасль является вытягивающей. Мы в прошлом году увидели, что за фармацевтической отраслью пошла косметическая промышленность, потом пойдет пищевая. Это огромный новый тренд в целом для региона, который влияет на очень многие аспекты жизни» — заявил Захар Голант.

Директор департамента фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России отметила еще один тренд — растущий интерес компаний на российском рынке к производству фармацевтических субстанций. Например, половина проектов в фармацевтической отрасли, поддержанных Фондом развития промышленности в прошлом году, связаны с производством субстанций.

Председатель Правления «Калужского фармацевтического кластера» Иван Глушков обратил внимание на важность развития экспортного потенциала и отметил готовность к активным совместным действиям с государством, направленных на открытие новых географических рынков.

Захар Голант увеличение экспортных возможностей предприятий связывает непосредственно с процессом углубления производства: «Надо четко понимать, что только компетенции в области синтеза химического, биологического, развитие производства субстанций являются основанием для развития экспорта. Тех, кто достиг понимания технологии, действительно обладает особыми компетенциями производства полного цикла — ждут практически все развивающиеся рынки».

Ольга Колотилова рассказала о мерах государственной поддержки, направленных на экспортное продвижение продукции российских компаний. Такую поддержку в том числе оказывает Фонд развития промышленности, который предоставляет займы под новые проекты, связанные с сертификацией продукции и проведением регуляторных процедур на других рынках.

По материалам ЦКК S-GROUP

gmpnews