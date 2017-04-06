Фармкомпания Vertex Pharmaceuticals готова подать заявку в FDA. Акции растут

Фармацевтическая компания Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX, NASDAQ) сообщила о готовности подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на одобрение нового препарата для лечения муковисцидоза. За неделю акции компании подорожали более чем на 25% до $114,11 на торгах 5 апреля. Инвесторы полагают, что в случае одобрения FDA, препарат может появиться в продаже уже в 2018 г.

Компания Vertex Pharmaceuticals сообщила о положительных результатах позднего этапа исследования комбинированной терапии tezacaftor и ivacaftor для лечения пациентов с муковисцидозом. Муковисцидоз – генетическое заболевание, которое характеризуется поражением желез внешней секреции и тяжелыми нарушениями функций органов дыхания. Оно не поддается лечению, а продлить жизнь больным может только постоянный прием препаратов и соблюдение определенного режима. Болезнь фиксируется у одного из десяти тысяч новорожденных, а общее количество заболевших в мире составляет около 75 тыс.

Vertex Pharmaceuticals уже продает препараты Orkambi и Kalydeco, которые предназначены для лечения пациентов с муковисцидозом старше 12 лет (Orkambi) и старше 6 лет (Kalydeco) с определенными типами мутации генов. Эти препараты могут быть эффективными для лечения примерно трети от всех больных муковисцидозом. Применение комбинации нового препарата tezacaftor и уже известного ivacaftor, входящего в состав Orkambi и Kalydeco, в фазе III испытаний показало положительные результаты и статистически значимое улучшение в работе легких по сравнению с группой, принимавшей плацебо. Vertex Pharmaceuticals полагает, что полученные данные достаточно хороши, для того чтобы подавать заявку на одобрение в FDA. Сделать это компания намерена в третьем квартале нынешнего года. Таким образом, новое лечение может стать доступным уже в 2018 г. В случае одобрения новой терапии, Vertex Pharmaceuticals значительно расширит сферу применения своих препаратов – до 23 тыс. пациентов, по некоторым оценкам.

Напомним, что ранее в этом году Vertex Pharmaceuticals приобрела у компании Concert Pharmaceuticals (CNCE, NASDAQ) права на разработку и коммерциализацию экспериментального препарата CTP-656 для лечения муковисцидоза. Препарат CTP-656 от Concert Pharmaceuticals – это длительно действующий аналог препарата Kalydeco от Vertex Pharmaceuticals. Использование CTP-656 позволит компании создать новый, более удобный для приема тип препарата, который в перспективе может полностью заменить Kalydeco и принести компании сотни миллионов, а по оптимистичным прогнозам, миллиарды долларов выручки.

Таким образом, Vertex Pharmaceuticals укрепляет свои позиции на рынке терапии от муковисцидоза и предлагает лечение для больных с разными типами генетических мутаций. Максимальный охват пациентов позволяет рассчитывать на увеличение выручки в среднесрочной перспективе.

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