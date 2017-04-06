«АстраЗенека Россия» в шестой раз признана «Работодателем мечты»

По результатам ежегодного исследования мнения сотрудников фармацевтических компаний, проводимого порталом Medpred.ru, компания «АстраЗенека» в шестой раз получает звание «Работодатель мечты».

Премия Medpred.ru присуждается на основании результатов независимого исследования пользователей портала. В 2016 году своим мнением о рынке труда и условиях работы поделились свыше 1 000 сотрудников по всей России из более чем 30 фармацевтических компаний.

Уже шестой год подряд «АстраЗенека» становится «Работодателем мечты» и входит в топ лучших компаний по всем категориям исследования. Результаты опроса традиционно показали, что компания отличается уникальным портфелем препаратов, профессиональной командой руководителей, с которыми интересно работать и у которых есть чему научиться, а также дружелюбной атмосферой. Большинство же голосов респонденты отдали «АстраЗенека» в категории «Лучшая компания для карьерного роста и профессионального развития».

Искра Рейч, вице-президент «АстраЗенека» по региону «Россия и Евразия», генеральный директор «АстраЗенека Россия»:

«Мы гордимся признанием наших достижений. Для нас особенно важно из года в год поддерживать статус «Работодателя мечты» и укреплять его благодаря развитию успешных практик, внедрению новых инициатив и проектов как ответ на потребности сотрудников и бизнеса. Результаты исследования демонстрируют, что наши сотрудники чувствуют уверенность в своем работодателе и команде, с которой работают».

Алина Манцева, директор по персоналу «АстраЗенека» по региону «Россия и Евразия»:

«Мы используем системный подход в развитии «АстраЗенека» как работодателя. Это означает, что наши усилия сосредоточены на разных областях, и мы ежегодно корректируем наши действия на основании обратной связи от сотрудников. На протяжении прошлого года мы прикладывали много усилий для расширения возможностей развития внутри компании. Поэтому по итогам 2016 года особенно ценным является получение статуса «Лучшая компания для карьерного роста и профессионального развития»».

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких трех ключевых терапевтических областях, как онкология, кардиология и сахарный диабет, респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также в неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира, а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.

gmpnews