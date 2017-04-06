420 наименований препаратов из списка ЖНВЛП производится в России

Более половины лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов уже производится в России. Об этом сообщил в своем выступлении на форуме «Госзаказ: честные закупки» первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

«420 из 646 международных непатентованных наименований уже производится в РФ, то же самое нам предстоит сделать и с медизделиями», — сказал он.

По словам Каграманяна, уже на данный момент до 60% оборудования перинатальных центров работают на российском оборудовании.

«Есть все предпосылки для того, чтобы в ближайшие годы сделать существенный рывок в этом направлении», — добавил он.

ТАСС