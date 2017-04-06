Компания «Натива» выпустила в продажу препарат для терапии бронхиальной астмы, разрешенный для применения у детей

С апреля 2017 года российская фармацевтическая компания «Натива» начала поставлять в аптеки и учреждения здравоохранения первый отечественный комбинированный препарат для терапии бронхиальной астмы с действующими веществами: салметерол и флутиказон, разрешенный для применения у детей с 4 х лет. Торговое наименование препарата — «Салтиказон®-натив», порошок для ингаляций дозированный.

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в стране насчитывается около 1,5 млн больных бронхиальной астмой. Однако, по оценкам ведущих российских экспертов, эти показатели занижены в 5–6 раз. При этом молодые люди и дети страдают от астмы в 2 раза чаще, чем взрослые. Аллергологи и иммунологи объясняют это тем, что не до конца развитая иммунная система ребенка и подростка более подвержена воздействию негативных факторов. Второй группой риска по заболеваемости бронхиальной астмой являются люди, которым за 50. Причина та же — ослабленный иммунитет.

Темпы распространения бронхиальной астмы поражают: если в 2000 году в мире данным заболеванием страдали 145–155 млн человек, то к 2016 году это количество увеличилось практически вдвое — до 300 млн человек, а к 2025 году достигнет 400 млн человек. Бронхиальная астма сегодня встречается в 300 раз чаще, чем ишемическая болезнь сердца, и в 30 раз чаще, чем онкологические заболевания. При этом бронхиальной астмой болеет каждый десятый ребенок.

По официальной статистике, в России заболевание зафиксировано у 6,2% населения, в основном у детей и пожилых людей. Бронхиальная астма не смертельная болезнь, но очень «неудобная»: приступ может наступить в любое время и в любом месте. Поэтому наличие эффективного быстродействующего и доступного препарата, разрешенного к применению как у взрослых, так и у детей, является обязательным и значимым шагом в улучшении качества жизни больных бронхиальной астмой. А наличие такого отечественного препарата является практическим компонентом реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»), и Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министерством здравоохранения РФ (Приказ Минздрава России от 13.02.2013 № 66 (в ред. Приказов Минздрава России от 14.04.2015 № 192а, от 07.04.2016 № 218)).

По данным многоцентровых рандомизированных клинических исследований «Салтиказон-натив», порошок для ингаляций, продемонстрировал свою эффективность и безопасность. Комбинированный препарат хорошо зарекомендовал себя в клинической практике в терапии бронхиальной астмы как у взрослых, так и у детей. Комбинация двух действующих веществ обеспечивает пациентам быстрый ощутимый эффект — приступ начинает купироваться с развитием выраженного бронхолитического действия уже через 5 мин.

«Препарат Салтиказон-натив представлен для пациентов как в аптеках, так и в рамках программы льготного лекарственного обеспечения. Согласно эспертным данным, терапия комбинированным препаратом обходится дешевле, чем использование монопрепаратов. С весны 2017 года препарат доступен и в педиатрической практике», — комментирует генеральный директор компании «Натива» Александр Малин.

Сейчас комбинированное лекарственное средство с действующими веществами салметерол и флутиказон является одним из двух основных, применяемых для терапии бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Объемы продаж данного МНН в форме выпуска «порошок для ингаляций» по итогам прошлого года составили более 700 млн руб. (IMS). При этом до недавнего времени де-факто данный препарат был исключительно иностранного производства.

Препарат включен в актуальный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2017 год.

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