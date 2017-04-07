Celgene будет судиться с «Нативой» за леналидомид

Американская Celgene подала судебный иск с требованием запретить производство и продажу препарата Леналидомид-Натив, зарегистрированного российской фармкомпанией «Натива». Принадлежащий Celgene российский патент на Ревлимид (леналидомид) истекает только в 2022 году, однако Леналидомид-Натив стал уже вторым дженериком Ревлимида на отечественном рынке.

Как следует из опубликованных документов Арбитражного суда Московской области, в иске российское представительство Celgene требует запретить ответчику производить и продавать свой леналидомид. Кроме того, истец просит изъять у «Нативы» и уничтожить за ее счет все уже произведенные экземпляры Леналидомида-Натив, а также фармацевтически активное вещество и упаковку, используемые при производстве.

В качестве обеспечительных мер по иску Selgene требовала наложить арест на товарные запасы Леналидомида-Натив и на весь объем фармацевтического вещества для его производства, которые «Натива» хранит на своем заводе в селе Петрово-Дальнее Красногорского района Московской области. Также американский фармпроизводитель требовал запретить «Нативе» выходить с этим препаратом на государственные торги. От Минздрава, который проходит по делу как третья сторона, американская компания потребовала не рассматривать заявки на поставку Леналидомида-Натив и не заключать такие контракты. Впрочем, в обеспечительных мерах компании было отказано.

По словам директора российского представительства Celgene Виктора Ферковича, наличие прав интеллектуальной собственности позволяет компании инвестировать в дальнейшую разработку леналидомида и исследование новых показаний для его применения. Сейчас Ревлимид упаковывается в России, на заводе «Фармстандарта», и, по словам Ферковича, планируется более глубокая локализация производства.

В «Нативе» планы по продвижению на рынке препарата Леналидомид-Натив комментировать не стали.

«Регистрация защищенного патентом препарата не запрещена, но участие с ним в тендерах будет нарушением, – говорит Андрей Зеленин, управляющий партнер юридической фирмы Lidings. – Не исключено, что следующим шагом производитель дженерика попробует оспорить патент оригинатора».

В 2016 году опротестовать патент Celgene на леналидомид пыталась компания «Генфа», но ей это удалось только частично. Возможно, именно поэтому «Генфа» в конечном итоге не вышла на торги с дженериком леналидомида Метибластаном, отозвав заявки за несколько дней до начала аукциона.

По данным Vademecum, в конце 2016 года цена на Ревлимид снизилась на 35%. С декабря 2016 года предельная цена на него согласно государственному реестру – 264,5 тысячи рублей за упаковку из 21 капсулы по 25 мг, хотя до этого аналогичная упаковка стоила более 400 тысяч рублей. Аналогичная упаковка леналидомида от «Генфы» и «Нативы» зарегистрирована по цене на 20% меньшей – 211,6 тысячи рублей.

Celgene – американская фармацевтическая компания, специализирующаяся на выпуске онкологических и противовоспалительных лекарственных препаратов. Выручка в 2015 году составила $9,2 млрд.

ООО «Натива» – российская фармкомпания полного цикла, основанная в 2010 году. Принадлежит Олегу Михайлову, Ирине Никифоровой и Михаилу Могутову. Специализируется на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. Производственные мощности компании расположены в Московской области. Контрактное производство запущено в Уфе и Курске. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2015 году составила 452 млн рублей.

Источник: Арбитражный суд Московской области

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