«Генериум» и Shire создали совместное предприятие по продаже лекарств от гемофилии

Российская биотехнологическая компания «Генериум» и ирландская фармкомпания Shire создали совместное предприятие – SG Biotech – по поставке на российский рынок препаратов от гемофилии, входящих в государственную программу «Семь нозологий».

В России SG Biotech была зарегистрирована осенью 2016 года как АО «Эс Джи Биотех». Основному владельцу «Фармстандарта» и «Генериума» Виктору Харитонину принадлежат 17,09% акций АО «Эс Джи Биотех»; 6,93% акций находятся в распоряжении двух бывших заместителей министра промышленности Андрея Дементьева (покинул министерство в 2007 году) и Андрея Реуса (уволился из министерства в 2012-м). Кроме того, по 0,52% акций принадлежит трем партнерам Харитонина по другим проектам – Валерию Егорову, Павлу Милейко и Геннадию Швейгерту, пишет РБК.

Кипрская компания Mastershare Enterprises Limited (ее бенефициарами являются сам Харитонин и его партнеры – президент «Генериума» Александр Шустер и Егор Кульков) владеет 16,5% акций АО «Эс Джи Биотех». Оставшиеся 51% акций АО контролирует кипрская SG Biotech Limited, в которой, в свою очередь, 51% акций принадлежит структурам ирландской корпорации Shire, а оставшиеся 49% – у структур Харитонина и его партнеров.

SG Biotech должна заняться продажей лекарств от гемофилии на российском рынке. Компания будет поставлять лекарства, которые уже есть в портфеле «Генериума» и фармкомпании Baxalta (ее Shire купила в январе 2016 года).

Производство препаратов будет осуществляться на площадке «Генериума» во Владимирской области, рассказал Vademecum генеральный директор компании Дмитрий Кудлай. Объем инвестиций в совместное предприятие с обеих сторон составит около $500 млн, добавил он.

Основным конкурентом SG Biotech может стать АО «Киров Плазма» (совместное предприятие «Фармстандарта», Kedrion Biopharma и «Нацимбио»), которое также будет производить лекарства от гемофилии. Планируется, что завод будет запущен в 2019 году.

Рынок препаратов от гемофилии в России достигает 8 млрд рублей.

ПАО «Фармстандарт» – один из крупнейших российских фармпроизводителей и дистрибьюторов. Компания входит в ТОП3 дистрибьюторов бюджетного рынка по версии журнала Vademecum. В первом полугодии 2016 года выручка «Фармстандарта» составила 28,4 млрд рублей (+86% к аналогичному периоду 2015-го), чистая прибыль – 4,7 млрд рублей (+26%). Компания занимается производством препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний.

Shire Plc – ирландская биофармацевтическая компания, основанная в 1986 году. Shire специализируется на препаратах для лечения редких заболеваний, неврологических, желудочно-кишечных заболеваний. Выручка компании в 2016 году составила $11,4 млрд. Shire начала проявлять покупательский интерес с сегменту лекарств от редких заболеваний после того, как была расторгнута сделка с AbbVie, собиравшейся купить Shire. В феврале Shire завершила сделку по приобретению американской биофармацевтической компании NPS Pharmaceuticals за $5,2 млрд, а в ноябре объявила о покупке Dyax за $5,9 млрд. В 2016 году после длительных переговоров ирландская фармацевтическая компания Shire достигла соглашения о покупке биофармацевтической компании Baxalta International Inc за $32 млрд.

Источник: РБК

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