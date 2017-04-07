Вносятся изменения в Порядок разработки фармакопейных статей

Проектом приказа Минздрава России «О внесении изменений в Порядок разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей и включения их в государственную фармакопею, а также размещения на официальном сайте в сети «Интернет» данных о государственной фармакопеи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 756н» предлагается скорректировать порядок взаимодействия между ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» и Департаментом государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России при организации работы по разработке общих фармакопейных статей и фармакопейных статей.

Документы опубликованы для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

В частности, с учетом практики применения Порядка уточняются механизмы взаимодействия ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» и Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России при разработке и размещении проектов статей общей фармакопейной статьи и фармакопейной статьи на официальном сайте Минздрава России в сети «Интернет» для публичного обсуждения, доработки указанных проектов с учетом рекомендаций Совета по государственной фармакопее в случае их неодобрения данным Советом.

Проект приказа не противоречит положениям Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза и изданным в его исполнение актам Евразийской экономической комиссии.

gmpnews