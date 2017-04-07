«ГЕРОФАРМ» выделит средства на стипендии для магистрантов СПбГУ

Ассоциация выпускников СПбГУ и компания «ГЕРОФАРМ», ведущий российский фармацевтический производитель современных биотехнологических лекарственных препаратов, объявили о партнерстве в рамках Стипендиальной программы для студентов Университета. «ГЕРОФАРМ» выделит средства на стипендии для магистрантов биологического факультета Университета, а эксперты компании примут участие в менторской программе.

«ГЕРОФАРМ» реализует проекты по разработке, производству лекарственных препаратов, приоритетных с точки зрения импортозамещения, инвестирует в технологическое развитие и создание современной фармацевтической инфраструктуры. Важнейшим направлением является научно-исследовательская деятельность, в рамках которой компания развивает сотрудничество с ведущими российскими вузами, в том числе с СПбГУ, выпускником которого является генеральный директор «ГЕРОФАРМ» Петр Родионов. В то же время биологическое направление – одно из самых популярных в Стипендиальной программе Ассоциации выпускников СПбГУ. Это связано не только с высокой потребностью в квалифицированных кадрах для отечественной фармацевтики и медицины, но и со стратегической задачей импортозамещения, стоящей перед этими отраслями в России. Стипендиальная программа, таким образом, является и для Ассоциации выпускников, и для «ГЕРОФАРМ» эффективным инструментом поддержки развития российских инноваций и талантливых ученых.

Глава группы компаний «ГЕРОФАРМ» Петр Родионов:

«В Стипендиальной программе Ассоциации выпускников СПбГУ мы видим эффективный инструмент отбора и поддержки студентов с высокой мотивацией и инновационным мышлением. Именно такие профессионалы необходимы для технологического прорыва в сфере биотехнологий. Сегодня усилия «ГЕРОФАРМ» направлены на создание технологий, имеющих высокую социальную значимость, и важных для укрепления лекарственной безопасности страны».

Исполнительный директор Ассоциации выпускников СПбГУ Мария Горизонтова.:

«Стипендиальную программу Ассоциации выпускников СПбГУ многие универсанты восприняли как уникальную возможность обратной связи с Alma Mater – через поддержку нового поколения универсантов, создание среды для студенческих инноваций, выявление наиболее перспективных кандидатов для карьерной поддержки. Компания «ГЕРОФАРМ» – яркий пример такого подхода, благодаря которому возможности Стипендиальной программы расширяются, а студенты Университета получают доступ к лучшему российскому отраслевому опыту и инновациям».

gmpnews