«Активный компонент», помимо нового завода, создаст life-science парк

Одна из крупнейших в России компаний по производству фармсубстанций «Активный компонент» к концу апреля закроет сделку по покупке земельного участка в Пушкинском районе. Сумма сделки не раскрывается. В сделку войдет земельный участок площадью 5 га и здание площадью 20 тыс м2.

На этом участке «Активный компонент» планирует оборудовать завод по производству активных фармацевтических субстанций, за счет новой площадки объем производства компании вырастет в 2,5 раза. Оборот «Активного компонента» после запуска должен вырасти в 4 раза, до 4,5 млрд рублей в год, ожидают в компании.

Запуск производства ожидается в конце 2019-го — начале 2020 года. Планируется, что завод будет выпускать субстанции для внутреннего рынка, внешнего, а также будет работать на контрактное производство.

«Это совершенно новый проект, помимо завода здесь планируется создание life-science парка в партнерстве с «Химфармакадемией» и другими компаниями-партнёрами «Активного Компонента», — рассказал Александр Семенов, президент и совладелец «Активного компонента».

ИСТОЧНИК:ДЕЛОВОЙ ПЕТЕРБУРГ

gmpnews