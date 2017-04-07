Предприятия «Нацимбио» производят более 70% объема препаратов для НКПП

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, представила иммунобиологическую продукцию холдинга на всероссийском форуме-выставке «Госзаказ – за честные закупки». Предприятия «Нацимбио» производят более 70% объема поставляемых по государственным контрактам препаратов для Национального календаря профилактических прививок, компания «Микроген» является единственным производителем бактериофагов как фармацевтических препаратов в России, компания «Синтез» была признана лучшей по темпам роста продаж на розничном рынке.

На стенде Министерства здравоохранения РФ была представлена продукция компаний, входящих в контур «Нацимбио», – от противогриппозных вакцин до бактериофагов и ботулотоксинов.

Бактериофаги, производимые «Микрогеном», представляют собой вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. Они разрушают бактерию, размножаясь внутри нее, и являются эффективным и безопасным средством в борьбе с бактериальными инфекциями, плохо поддающимися терапии. Компания выпускает 14 видов лекарственных препаратов на основе бактериофагов, в стране ежегодно используется более миллиона упаковок этих средств.

Противогриппозная вакцина «Ультрикс» компании «Форт» производится в России с соблюдением требований и норм GMP. Она одобрена для иммунизации детей с шести лет и не содержит консервантов. Вакцина НПО «Микроген» для профилактики гриппа «Совигрипп» используется для ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа. Вакцина применяется у детей с 6-месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста и у беременных женщин во II-III триместра. В 2016 году более 60% противогриппозных вакцин, поставленных в рамках государственных контрактов с Министерством здравоохранения РФ, были произведены по полному технологическому циклу на предприятиях «Нацимбио».

Также на выставке были представлены медицинские препараты одного из крупнейших фармпредприятий страны – компании «Синтез». Каждая десятая упаковка отечественных препаратов выпускается на «Синтезе», а ассортимент завода насчитывает почти 300 наименований.

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в Государственную корпорацию «Ростех», учреждена в 2013 году в качестве управляющей организации для формирования холдинговой компании в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Цель создания холдинга – обеспечение независимости Российской Федерации от импорта лекарственных препаратов, в особенности иммунобиологических препаратов и препаратов для лечения инфекционных заболеваний, за счет развития собственных производственных и научных компетенций. Для реализации поставленных задач в состав холдинга АО «Национальная иммунобиологическая компания» вошли промышленные активы, в том числе НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез».

gmpnews