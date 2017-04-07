Botox показал положительные результаты для лечения депрессии

Ирландская фармкомпания Allergan Plc проводит клиническое исследование препарата Botox, в котором оценивается возможность применения лекарственного средства для лечения депрессии, сообщает Pharma Times.

Компания провела II фазу клинических исследований и намерена в ближайшее время перейти к III фазе. В ходе II фазы оценивались эффективность, безопасность и переносимость препарата по сравнению с плацебо для лечения женщин с депрессивным расстройством. Выяснилось, что доза 30 ед. продемонстрировала значительно большую эффективность по оценочной шкале депрессии Монтгомери—Асберга (MADRS) по сравнению с плацебо. Доза 50 ед. не показала таких положительных результатов, однако обе дозы оказались хорошо переносимыми.

Botox уже применяется для лечения хронической мигрени, гиперактивности мочевого пузыря, спастичности конечностей и др.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»