Дженерик Angiomax не нарушает патент The Medicines Company Апелляционный суд США постановил, что аналоговая версия лекарственного средства Angiomax, произведенная голландской фармкомпанией Mylan, не нарушает патентных прав американской компании The Medicines Company на данный препарат, cообщает Reuters. Таким образом апелляционный суд США отменил ранее принятое судом штата Иллинойс решение. Тогда суд встал на сторону The Medicines Company. Angiomax является инъекционным антикоагулянтом, объем продаж которого в 2016 г. составил 121,8 млн долл. Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»