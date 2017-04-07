Через 5-6 лет отечественные фармпроизводители будут конкурировать наравне с иностранными компаниями

Сегодня в Москве состоялась встреча журналистов с руководителями крупнейших российских фармкомпаний, которые входят в ассоциацию фармпроизводителей ЕАЭС.

Сегодня лидеры отечественных компаний как никогда уверены в перспективности своей деятельности. Именно поэтому цель встречи со СМИ – еще раз заявить о своей позиции в отношении существующих и разрабатываемых механизмов поддержки.

Глава «Биокад» Дмитрий Морозов подчеркнул, что отечественная фарма взрослеет и требуется еще 5-6 лет для того, чтобы развиваться наравне с зарубежной.

По словам главы группы компаний «Герофарм» Петра Родионова, отечественные производители не согласны с утверждением, что для них созданы тепличные условия. Сейчас условия участия в торгах выравнены, российский бизнес получил такие же права, как и зарубежные компании, сказал он. Уровень конкуренции на сегодняшний день стремительно вырос, добавил Петр Родионов.

Представители отечественных компаний заявили о неготовности поддержать альтернативный проект постановления о реализации трехступенчатой системы преференций, документ, который сейчас обсуждается в Открытом правительстве.

«Это сведет на нет инициативу Минпромторга», – заявил Дмитрий Морозов.

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Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»