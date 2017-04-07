В Татарстане местный житель подозревается в незаконном производстве медизделий в крупном размере

В следственном отделе по Московскому району города Казани СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и учредителя ООО «Десапп» 37-летнего Артема Кондакова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 235.1 УК РФ (незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий, в крупном размере), сообщили в пресс-службе СУ СК России по РК.

По версии следствия, в 2014 году подозреваемый организовал в Казани незаконное производство медизделий. При этом соответствующей лицензии у ООО «Десапп» на их производство, в целях сбыта не имелось.

В настоящее время установлено, произведенные «Десапп» изделия были приобретены Ленинградской областной клинической больницей и Гусь-Хрустальной центральной городской больницей за счет средств федерального бюджета на сумму более 700 тыс. рублей

Причастность к совершению преступления мужчина признал. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщили в пресс-службе, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Изъята необходимая документация, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Ведется работа по установлению иных медицинских учреждений, куда поставлялась незаконно изготовленная продукция.

«Фармацевтический вестник»