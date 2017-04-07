Российской фарме нужен госзаказ

Российские фармкомпании заметно окрепли за последние пять лет. Если раньше Министерство промышленности и торговли призывало локализовывать производство, то теперь вопрос об этом уже не стоит: все, кто хотел, построил заводы в России и активно их развивает. Загвоздка как раз в дальнейших действиях. Ориентиры – инновации и экспорт – ясны, но как достичь цели. Об этом шла речь на прошедшем в Калуге III Международному форуме газеты «Ведомости» «Фармэволюция».

Нас там ждут?

Партнер, руководитель группы по работе с компаниями медико-биологических наук и здравоохранения в СНГ компании «Делойт» Олег Березин, констатировал, что большинство представителей российских фармацевтических компаний оценивают будущее позитивно. Это показал опрос, проведенный «Делойт». «Как правило, ожидания субъекта экономической деятельности влияют на результат», – отметил Олег Березин.

Президент компании «Активный компонент» Александр Семенов согласился, что перспективы у российской фармы действительно есть. Отечественные компании могут занимать определенные ниши как в России, так и за рубежом.

«Мы работаем с российскими заводами, но расти дальше темпами 50-60% в год будет сложно, поэтому надо выходить за рубеж. Что мы и делаем», – рассказал он.

Но ждут ли российскую продукцию за рубежом? По словам Александра Семенова, отечественные товары вполне конкурентоспособны, если они качественные, если у них приемлемая цена и если производитель готов будет гарантировать необходимый объем.

Конечно, никто за рубежом не раскрыл объятий для российской фармы. По словам президента компании «Нанолек» Владимира Христенко, необходимо иметь какое-либо преимущество. Это могут быть цены, это может быть скорость разработки, желание рискнуть. Он привел пример корейской компании, разработавшей и первой зарегистрировавшей в Европе биоаналог препарата для лечения ревматоидного артрита. На клинические исследования было потрачено 300 млн долл., но они могли закончиться неудачей, да и с допуском на рынок биоаналогов в Европе еще не все просто, однако корейцы рискнули, и у них получилось.

Александр Семенов добавил, что помощь государства при развитии экспорта тоже не будет лишней. Он напомнил, что правительства Китая и Индии серьезно стимулировали локальные компании выходить на внешние рынки.

Нужны горизонты

Владимир Христенко обратил внимание, что неплохо бы обеспечить доступ как к внешним, так и к локальному рынку, так как инновации необходимо окупать. Минпромторг делает все возможное, но необходимо, чтобы в общую стратегию включался и Минздрав.

Заместитель генерального директор АРФП Елена Масловская отметила, что Министерство здравоохранения – это не только государственный заказчик, но и орган федеральной власти, который проводит государственную политику в сфере обращения лекарственных средств.

«Мы сейчас разрабатываем вакцину от папилломавирусов, на это у нас уйдет десять лет, однако мы не уверены, включат ли прививку в Национальный календарь и будут ли вакцину закупать в будущем», – рассказал Владимир Христенко. Он посетовал, что пока главный госзаказчик не может дать ориентиры на долгосрочное планирование для отрасли. Елена Масловская согласилась: «Нам нужна эволюция в фармотрасли, чтобы мы понимали, что нас ждет через 3-5 лет, а не чтобы завтра проснулись и удивились».

Впрочем, несмотря на все барьеры и затруднения, отечественная фарма готова сегодня вкладывать средства в собственное развитие. Так как, по словам президента «Нанолека», есть уверенность, что рано или поздно процесс будет налажен и отрасль сможет достичь целей, поставленных программой «Фарма 2020».

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»