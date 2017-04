Российская фармкомпания «Полисан» в мае откроет представительство в Чили Российской фарме нужен госзаказ » Крупные фармкомпании отозвали рекламу из американского телешоу Крупные фармкомпании – GlaxoSmithKline, Bayer, Sanofi и Eli Lilly — наряду со всемирно известными брендами из других отраслей, такими как BMW и Mercedes-Benz, отозвали свою рекламу из шоу “Фактор О’Рейли” (самое рейтинговое шоу канала Fox News) из-за телеведущего Билла О’Рейли, который заплатил $13 млн пяти женщинам с просьбой отозвать судебные иски против него. Женщины обвинили О’Рейли в сексуальном домогательстве и подали на него в суд. Фармпроизводители объяснили свои действия репутационными издержками и желанием размещать рекламу только на тех каналах и в таких шоу, где «ответственно относятся ко всему». GlaxoSmithKline в 2016 году потратила на рекламу в шоу О’Рейли $4,1 млн; Bayer – $2,9 млн, Sanofi — $1,6 млн. Для GSK информация о попытке Билла О’Рейли и Fox News подкупить женщин, подавших иски против телеведущего, опубликованная в издании The New York Times, совпала с вступлением в должность нового генерального директора Эммы Уолмсли. “Мы всегда следим за каналами распространения нашей рекламы и хотим, чтобы они подходили ответственно к своей репутации, а также чтобы их ценности совпадали с нашими”, — пояснил представитель компании. GSK также отозвала свою рекламу на Youtube, чтобы ролики не соседствовали с оскорбительным для телезрителей контентом. В Sanofi, Eli Lilly и Bayer также опасаются репутационных издержек. Всего с момента появления информации о попытке замять скандал с исками против телеведущего с помощью выплат со стороны О’Рейли и телеканала Fox рекламу из шоу отозвали более 20 компаний, включая одного из крупнейших американских страховщиков Allstate, автопроизводителей BMW, Mercedes-Benz и Hyundai, а также производителя товаров для животных Ainsworth Pet Nutrition. Их ролики не появятся в шоу О’Рейли, но будут показаны в других программах телеканала. Скандал повлиял и на акции материнской компании Fox News — Twenty-First Century Fox Inc — ее ценные бумаги упали на 1,2% до $31,75. «Фактор О’Рейли» — самое рейтинговое шоу на американском телевидении, его смотрят 4 млн жителей Соединенных Штатов. Источник: Fierce Pharma vademec