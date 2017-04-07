Novartis укрепляет позиции на офтальмологическом рынке Крупные фармкомпании отозвали рекламу из американского телешоу » Российская фармкомпания «Полисан» в мае откроет представительство в Чили Росскийская научно-технологическая и фармацевтическая фирма «Полисан» откроет представительство в Чили в мае этого года, рассказал журналистам коммерческий директор фирмы «Полисан» Дмитрий Борисов. «В мае открываем свое представительство в Чили», — сказал он. По словам Борисова, «Полисан» активно развивает экспорт во Вьетнам. «Что касается экспорта, мы его активно развиваем, основной драйвер последнего нашего года — это Вьетнам», — отметил он. Компания «Полисан» была основана в 1992 году, производство находится в Санкт-Петербурге. «Полисан» производит 4 оригинальных препарата: Циклоферон, Реамберин, Цитофлавин и Ремаксол. Компания занимается локализацией производства лекарственных препаратов крупных зарубежных компаний — Bayer, Stada и Pfizer в России. rns