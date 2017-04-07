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Российская фармкомпания «Полисан» в мае откроет представительство в Чили

Росскийская научно-технологическая и фармацевтическая фирма «Полисан» откроет представительство в Чили в мае этого года, рассказал журналистам коммерческий директор фирмы «Полисан» Дмитрий Борисов.

«В мае открываем свое представительство в Чили», — сказал он.

По словам Борисова, «Полисан» активно развивает экспорт во Вьетнам.

«Что касается экспорта, мы его активно развиваем, основной драйвер последнего нашего года — это Вьетнам», — отметил он.

Компания «Полисан» была основана в 1992 году, производство находится в Санкт-Петербурге. «Полисан» производит 4 оригинальных препарата: Циклоферон, Реамберин, Цитофлавин и Ремаксол. Компания занимается локализацией производства лекарственных препаратов крупных зарубежных компаний — Bayer, Stada и Pfizer в России.

rns

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Апрель 7, 2017 | Просмотров: 38