 
  »

Novartis укрепляет позиции на офтальмологическом рынке

Компания Novartis воспользовалась опционом и лицензировала глобальные права на экспериментальное средство для борьбы с синдромом сухого глаза, разработанное американской фирмой Lubris BioPharma, сообщает The Pharma Letter.

В рамках небольших клинических исследований II фазы препарат ECF843 (рекомбинантная форма человеческого белка лубрицина) показал убедительные результаты в снижении выраженности симптомов синдрома сухого глаза.

В случае регистрации ECF843 станет первым рецептурным лекарственным средством, способным восстанавливать нормальное функционирование слезной пленки, снижать трение и сокращать ощущение дискомфорта у пациентов.

По подсчетам аналитиков, более 300 млн человек во всем мире страдает от различных форм синдрома сухого глаза, рынок лекарственных средств для борьбы с данным заболеванием превышает 3 млрд долларов.

remedium

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Апрель 7, 2017 | Просмотров: 41