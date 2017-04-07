Российская фармкомпания «Полисан» в мае откроет представительство в Чили » Novartis укрепляет позиции на офтальмологическом рынке Компания Novartis воспользовалась опционом и лицензировала глобальные права на экспериментальное средство для борьбы с синдромом сухого глаза, разработанное американской фирмой Lubris BioPharma, сообщает The Pharma Letter. В рамках небольших клинических исследований II фазы препарат ECF843 (рекомбинантная форма человеческого белка лубрицина) показал убедительные результаты в снижении выраженности симптомов синдрома сухого глаза. В случае регистрации ECF843 станет первым рецептурным лекарственным средством, способным восстанавливать нормальное функционирование слезной пленки, снижать трение и сокращать ощущение дискомфорта у пациентов. По подсчетам аналитиков, более 300 млн человек во всем мире страдает от различных форм синдрома сухого глаза, рынок лекарственных средств для борьбы с данным заболеванием превышает 3 млрд долларов. remedium