Бывшие топ-менеджеры банка «Российский кредит» оказались акционерами «Валенты»

Газете «Ведомости» удалось выяснить состав акционеров одного из крупнейших российских фармпредприятий – ПАО «Валента Фарм» (бывший Щелковский витаминный завод). Среди них оказались бывшие топ-менеджеры банка «Российский кредит» – Олег Кедровский, Дмитрий Шульженко и Святослав Петрушко.

Крупнейшим акционером ПАО «Валента Фарм» является АО «Отечественные лекарства», которое, как сообщают «Ведомости», через кипрскую компанию Lekarstva Holdings с конца ноября 2016 года принадлежит восьми физическим лицам: Кириллу Сырову (22,1%), Владимиру Нестеруку (18,1%), Олегу Кедровскому (17,5%), Алексею Романову (12,8%), Святославу Петрушко (9,2%), Зинаиде Рейхарт (7%), гендиректору «Отечественных лекарств» Дмитрию Шульженко (12,8%) и гендиректору «Валенты» Антону Стрекалову (0,5%).

В «Валенте» эту информацию не подтвердили, но и опровергать не стали.

При этом, как сообщили газете двое знакомых с ситуацией бизнесменов, номинальным владельцем компании является Зинаида Рейхарт, а реальным – Дмитрий Рейхарт, бывший председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

ПАО «Валента Фарм» – российская фармацевтическая компания, основанная в 1997 году. Специализируется на выпуске 125 наименований лекарственных препаратов. Наиболее известные бренды – Фенотропил, Ингавирин, Зидена, Зорекс, Граммидин, Фенaзепам. По данным СПАРК, выручка компании по итогам III квартала 2016 года составила 11,4 млрд рублей, а чистая прибыль – 4,9 млрд рублей.

Источник: «Ведомости»

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