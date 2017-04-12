«Мелодия здоровья» ведет переговоры о покупке «Классики»

Принадлежащая фармдистрибьютору «Катрен» аптечная сеть «Мелодия здоровья» ведет переговоры о покупке челябинской сети «Классика», рассказали Vademecum два источника, знакомые с ходом переговоров. Речь может идти о приобретении части аптек – ранее «Классике» не удалось договориться о продаже всей сети.

По словам участников фармрынка, переговоры о продаже «Классики» велись еще в прошлом году: в числе возможных покупателей тогда называли «Риглу» и «Фармленд». Как рассказывают источники, знакомые с ходом переговоров, договориться с «Риглой» не удалось: предлагаемая за всю «Классику» цена не устроила потенциального покупателя, а продавать сеть по частям собственники «Классики» не захотели.

Владельцем «Классики» считается семья уральского бизнесмена Олега Колесникова. Однако в базе данных СПАРК бенефициаром основных компаний группы – ООО «Аптека «Классика» ЧЛ» и ООО «Аптека «Классика» ЕК» – значится Вячеслав Штеркель. Прошлым летом прокуратура Южноуральска Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вячеслава Штеркеля: его, как директора «Урал Молока», обвинили в невыплате заработной платы работникам.

Представители «Классики» и «Мелодии здоровья» отказались от комментариев.

Аптечная сеть «Мелодия здоровья» (входит в группу «Катрен») заняла 14-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей за первое полугодие 2016 года» с выручкой 5,1 млрд рублей. На конец первого полугодия сеть объединяла 766 аптек в 53 регионах РФ. Выручка «Классики», занявшей в рейтинге 18-е место, по расчетам Аналитического центра Vademecum, в первом полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го снизилась на 7,8%, до 3,6 млрд рублей. На конец года в сеть входило около 180 аптек в Челябинской и Свердловской областях.

По данным СПАРК-Интерфакс, сумма заявленных исков к компаниям «Аптека Классика ЧЛ» и «Аптека Классика ЕК» в 2016 году составила больше 325 млн рублей, в 2017 году уже заявлены иски еще на более чем 115 млн рублей. Среди истцов – дистрибьюторы «Протек», «СИА», «Фармкомплект», «Агроресурсы», «БСС». Однако крупнейший заявитель, «Протек», требовавший взыскать с компаний «Классики» более 100 млн рублей, подписал с ними мировые соглашения.

Рейтинг «ТОП200 аптечных сетей по итогам 2016 года» будет представлен 18 апреля на конгрессе Vademecum Pharm Day.

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