«Нацимбио» начала поставки препаратов плазмы крови

Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио»), входящая в госкорпорацию «Ростех», приступила к поставкам препаратов плазмы крови. Весь объем препаратов на 2017 год в количестве более 549 млн МЕ (международных единиц) будет поставлен до 15 апреля, сообщили в компании.

«Препараты из плазмы крови – биотехнологический продукт, жизненно необходимый для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией и нарушениями свертываемости крови. Понимая уровень ответственности и важность неукоснительного соблюдения сроков поставки, в компании присвоен особый статус этим контрактам, информация по отгрузкам и объемам поступает и корректируется в круглосуточном режиме», – цитирует пресс-релиз генерального директора «Нацимбио» Марьям Хубиеву.

Согласно распоряжению Правительства РФ, «Нацимбио» стала единственным поставщиком препаратов плазмы крови в 2017 году. Кроме того, правительство решило передать корпорации «Ростех» недостроенный завод по переработке препаратов крови в Кирове. Позднее «Нацимбио», «Фармстандарт» и итальянская биофармацевтическая компания Kedrion Biopharma объявили, что будут совместно достраивать предприятие и введут его в строй в 2019 году.

В апреле 2017 года российская биотехнологическая компания «Генериум» и ирландская фармкомпания Shire создали совместное предприятие SG Biotech по поставке на российский рынок препаратов от гемофилии, входящих в государственную программу «Семь нозологий».

Как сообщил Vademecum генеральный директор «Генериума» Дмитрий Кудлай, производство препаратов будет осуществляться на площадке компании во Владимирской области, а объем инвестиций в совместное предприятие с обеих сторон составит около $500 млн.

Рынок препаратов крови оценивается в 20 млрд рублей в год.

Национальная иммунобиологическая компания является дочерним предприятием ГК «Ростех». Согласно отчетности, консолидированная выручка «Нацимбио» в 2015 году составила 7,1 млрд рублей. В холдинг «Нацимбио» входят биофармацевтическая компания «Форт», расположенная в Рязанской области, научно-производственное объединение «Микроген», курганский фармзавод «Синтез».

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