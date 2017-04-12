STADA может быть продана за $5,6 млрд

Совет директоров и наблюдательный совет немецкой дженериковой компании STADA поддержали предложение от консорциума инвестиционных компаний Bain Capital и Cinven о покупке до 100% акций фармпроизводителя по цене 66 евро за штуку. Таким образом, STADA оценена в 5,3 млрд евро ($5,6 млрд).

Как сообщили в STADA, Bain Capital и Cinven предложили 65,28 евро ($69,05) плюс дивиденды в размере 0,72 евро ($0,76) за каждую акцию. В компании отметили, что это лучшее предложение, которое было сделано с момента объявления о продаже STADA.

Совет директоров STADA начал переговоры с перспективными покупателями до 100% акций компании 13 февраля 2017 года. Тогда было объявлено о двух претендентах – консорциумах, возглавляемых Cinven Partners и Advent International. Cinven Partners оценила компанию в 3,6 млрд евро ($3,7 млрд), или по 56 евро за акцию. Раскрывать подробности предложения Advent International Corporation STADA не стала.

Через несколько дней STADA сообщила о третьем потенциальном покупателе, который предложил заплатить 3,7 млрд евро, однако его название не раскрыла.

Позднее, в марте, источники информагентства Reuters сообщили о том, что третьим претендентом на покупку STADA может быть китайская Shanghai Fosun Pharmaceutical, которая готова предложить за 100% акций STADA до 3,6 млрд евро ($3,8 млрд).

STADA – немецкая фармацевтическая компания, основанная в 1895 году. STADA специализируется на производстве и продаже дженериков и безрецептурных препаратов. Количество сотрудников компании превышает 8 тысяч человек. STADA представлена в 30 странах мира. Производственные мощности STADA находятся в восьми странах: Боснии и Герцеговине, Вьетнаме, Германии, Ирландии, Китае, Нидерландах, России, Сербии. Общий штат сотрудников насчитывает 10,5 тысячи человек. Выручка компании в 2015 году составила 2,12 млрд евро.

Источник: STADA

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