ФАС добилась снижения цен на 378 препаратов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подвела итоги второго этапа международного мониторинга цен на лекарства. Фармкомпаниям было предложено снизить цены на препараты, которые продаются в России существенно дороже, чем в референтных странах. В итоге удалось добиться снижения цен на 378 препаратов из перечня жизненно важных (ЖНВЛП), закупаемых за счет бюджета на федеральном уровне. Ожидаемая экономия бюджетных средств превысит 5 млрд рублей, подсчитали в антимонопольном ведомстве.

«В 2017 году с учетом снижения зарегистрированных цен минимальная экономия бюджетных средств при закупке лекарств для лечения ВИЧ-инфекции только для Минздрава России составит более 63 млн рублей, а снижение цен на лекарства программы «Семь нозологий» позволит сэкономить не менее 5 млрд рублей», – цитирует пресс-служба заместителя начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежду Шаравскую.

В настоящий момент ФАС России проводит заключительный этап международного сравнительного анализа цен на лекарства, который предусматривает мониторинг цен на вакцины. Предварительные результаты третьего этапа будут подведены в конце апреля 2017 года.

Первый этап мониторинга цен на дорогостоящие препараты, закупаемые по программе «Семь нозологий», завершился в сентябре 2016 года, тогда удалось добиться снижения цен на 112 препаратов.

Второй этап завершился в середине января 2017 года. На этот раз ФАС изучала цены на препараты для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, а также на антибактериальные и противотуберкулезные средства, сравнивая их с ценами на аналогичные препараты за рубежом. В итоге удалось снизить цены на 239 препаратов.

Еще на 27 препаратов производители снизили цены добровольно, не дожидаясь проверки ФАС, сообщает ведомство.

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