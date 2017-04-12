Губернатор Александр Михайлов посетил ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и подписал новое соглашение о сотрудничестве с руководством предприятия

Гендиректор Евгений Прохода провел для главы региона, журналистов курских и федеральных СМИ экскурсию по предприятию, познакомил с работой нового склада упаковки и участка малых серий лекарственных средств, где внедряются новые научные разработки, идет освоение импортозамещающей продукции — таблеток, покрытых оболочкой, порошков, растворов, суспензий, капель, спреев и аэрозолей. Это позволило расширить номенклатуру выпускаемой продукции, конкурентной по цене и качеству на российском и зарубежных рынках. Предполагаемая экономическая эффективность от реализации проекта — 328 млн рублей в год.

С участием представителей трудового коллектива в конференц-зале заводоуправления состоялось подведение итогов работы предприятия за 2016 год в рамках действующего партнерского соглашения и подписание нового, на период до 2023 года.

Оценивая вклад предприятия «Фармстандарт-Лексредства» в экономику региона, Александр Михайлов отметил, что оно является лидером отечественной фарминдустрии и входит в тройку крупнейших в регионе по объемам производства и уровню заработной платы, активно участвует в импортозамещении. За время действия соглашения с администрацией, а это последние 13 лет, в развитие производства инвестировано более 5 млрд рублей, объемы производства выросли в 19 раз, заработная плата — в 5,4 раза, сегодня она одна из самых высоких в промышленности области.

«Акционерное общество «Фармстандарт-Лексредства» может служить примером для многих предприятий региона не только в вопросах развития и модернизации производства, но и в решении социальных вопросов коллектива, участия в областных социальных программах», — подчеркнул Александр Михайлов. За последние пять лет на благотворительные цели направлено более 50 млн рублей.

Губернатор поблагодарил руководство и коллектив компании «Фармстандарт» и лично Евгения Проходу за активную социальную деятельность и пожелал всем дальнейших успехов.

Для справки

Курское ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — одно из ведущих предприятий по производству лекарственных препаратов в России. За последние 5 лет объем инвестиций в основной капитал составил 3,2 млрд рублей. В т.ч. в прошлом году на обновление производственных фондов и модернизацию оборудования направлено более 1,2 миллиарда рублей — 141,5% к уровню 2015 года. В декабре введен в эксплуатацию новый склад упаковочных материалов — объем инвестиций составил 147 млн руб. Почти в 614 млн рублей вложено в участок малых серий, который заработал в первом квартале текущего года.

В 2016 году курским предприятием произведено 425,6 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму более 21 млрд рублей. Для наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности продукции продолжается работа по выпуску новых препаратов. За 2016 год освоено производство 21 вида лекарств, в том числе 3 — собственной разработки, а всего за последние 5 лет — 57 новых препаратов, общая численность сотрудников увеличилась до 1745. Среднемесячная заработная плата с учётом дотации на питание составила за прошлый год 39 236 рублей, что превышает целевой показатель на 5036 руб.

В консолидированный бюджет за прошлый год перечислено более 1,8 млрд рублей, в том числе в областной — 838 миллионов. На реализацию социальных программ города и области направлено 2,2 млн руб. А социальный бюджет предприятия в 2016 году превысил 29 млн руб. Здесь выплачивается материальная помощь при лечении сотрудников и ветеранов предприятия, единовременная материальная помощь при рождении детей, родителям первоклассников, оплачивается санаторное лечение работников и оздоровление детей в лагерях.

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