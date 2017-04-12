Александр Петров: Депутаты предлагают уточнить госпрограмму развития фармпромышленности

Парламентарий озвучил позицию комитета Госдумы по охране здоровья по вопросу изменения государственной программы

Комитет Государственной Думы по охране здоровья предлагает дополнить и уточнить проект постановления правительства РФ об изменениях государственной программы развития фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы. Это связано с тем, что депутаты увидели риски недостижения некоторых контрольных показателей госпрограммы в представленном им проекте. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Петров, выступая на заседании комитета по охране здоровья.

Программа предполагает создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня. Она призвана сформировать технологический и производственный потенциал для выпуска инновационных отечественных лекарств и медицинских изделий.

Проект постановления об изменениях в программе на 2013-2020 годы был направлен депутатам Минпромторгом РФ. Документ уточняет объемы ресурсного обеспечения госпрограммы развития фармпромышленности, ее состав и структуру. Цели, задачи и целевые индикаторы при этом остаются без изменений.

По словам Александра Петрова, самое существенное изменение связано с федеральным финансированием программы. Так, с 2016 по 2018 годы предполагается снижение объема бюджетных ассигнований, но в 2019 году запланировано увеличение этого показателя в сравнении с существующей редакций паспорта программы в 2,5 раза.

Также предлагается скорректировать объемы финансирования федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ до 2020 года и дальнейшую перспективу» (отметим, ФЦП также входит в состав госпрограммы). В частности, как объясняет Минпромторг, это связано с отказом от начала реализации новых НИОКР и переходу к иному механизму стимулирования отрасли.

«Комитет по охране здоровья видит риски недостижения контрольных показателей госпрограммы. Мы считаем, что в нее нужно внести отдельные уточнения. Нужно принять во внимание, что индикаторы программы выполняются в соответствии со стратегией национальной безопасности РФ до 2020 года, утвержденной Президентом России. Кроме того, нужно указать в программе, что выбор и определение значений целевых показателей осуществляется в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — отметил Александр Петров.

По словам депутата Госдумы, комитет по охране здоровья также просит органы исполнительной власти предоставить им дополнительную информацию по новому механизму отбора и субсидирования проектов в сфере фармацевтической и медицинской промышленности.

Заключение комитета по охране здоровья направлено в комитет Госдумы по бюджету и налогам.

sverdlovsk.er