AbbVie объявляет о доступности в России препарата Хирокаин®

Глобальная биофармацевтическая компания AbbVie сообщила о выводе на российский рынок препарата Хирокаин® (левобупивакаин), местного анестезирующего средства и анальгетика длительного действия. Препарат применяется для анестезии при хирургических вмешательствах и купирования болевого синдрома у взрослых и детей.

«Эффективность и безопасность местного анестетика является одним из ключевых факторов успеха операции и купирования болевого синдрома. Мы рады появлению в арсенале российских анестезиологов левобупивакаина, который обладает как хорошей переносимостью, так и позволяет добиться долгосрочного обезболивающего эффекта у пациентов», – отметил Константин Михайлович Лебединский, д.м.н., профессор, президент Федерации анестезиологов и реаниматологов Российской Федерации.

Препарат Хирокаин® (левобупивакаин) представляет собой раствор для инъекций, в состав которого входит левобупивакаина гидрохлорид, а также вспомогательные вещества, такие как натрия хлорид, раствор натрия гидроксида и раствор хлористоводородной кислоты. Механизм действия левобупивакаина основан на блокировке передачи импульсов в сенсорных и моторных нервных волокнах за счет влияния на потенциал-зависимые каналы клеточной мембраны.

«AbbVie стремится предоставлять российским пациентам и медицинскому сообществу лучшие решения, доказавшие свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и использования в реальной клинической практике. Мы уверены, что вывод на российский рынок препарата Хирокаин®, применяемого в местной анестезии и в качестве анальгетика длительного действия, будет способствовать улучшению стандартов лечения в области хирургии и анестезиологии у взрослых и детей», – говорит Энтони Вонг, региональный генеральный менеджер AbbVie в России, Украине и СНГ.

Анестезиология – одна из ключевых областей, в которых компания AbbVie в России стремится оказывать значительное влияние. В портфель препаратов в этой области входит также Севоран® (севофлуран), ингаляционный анестетик, включенный с 2012 года во все стандарты оказания медицинской помощи по хирургическим нозологиям, в том числе детскую хирургию. В настоящее время AbbVie совместно с российским производителем фармацевтической продукции «Р-Фарм» реализует проект по производству полного цикла этого препарата.

Помимо вывода на рынок безопасных и эффективных препаратов для анестезии компания AbbVie реализует и поддерживает ряд инициатив, направленных на улучшение стандартов оказания медицинской помощи пациентам, которые проходят через хирургические вмешательства. Это открытие предоперационных комнат для снижения предоперационного стресса у детей и поддержка акций благотворительной организации «Операция Улыбка», в рамках которых дети и подростки с врожденными врожденными челюстно-лицевыми дефектами проходят хирургические операции.

AbbVie — глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания, образованная в 2013 году путем отделения от компании Abbott. Миссия компании – использовать экспертизу, опыт преданных делу сотрудников и уникальный подход к инновациям для развития и вывода на рынок передовых методов лечения, призванных решить некоторые из самых сложных и серьезных заболеваний в мире. Количество сотрудников AbbVie и дочерней компании Pharmacyclics, находящейся в полной собственности AbbVie, составляет более 29000 человек, лекарственные препараты представлены на рынках более 170 стран мира.

gmpnews