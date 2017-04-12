Назначены новые руководители в двух ведущих подразделениях «Новартис»

Группа компаний «Новартис» объявила о назначении Джеффа Джорджа на должность главы компании «Алкон» в мире, которое вступит в силу 1 мая 2014 г. Джефф Джордж сменит на этой должности Кевина Бюлера, принявшего решение об уходе на пенсию после 30 лет успешной карьеры в компании «Алкон», мировом лидере в области офтальмологической продукции. Кевин Бюлер продолжит оказывать управленческую и стратегическую поддержку бизнесу «Алкон» в рамках передачи полномочий. Компания благодарит Кевина Бюлера за значительный вклад в успех «Новартис» и «Алкон» и желает ему всего наилучшего в будущем.

Ричард Фрэнсис, зарекомендовавший себя успешным лидером в фармацевтическом и биотехнологическом бизнесе, назначен главой компании «Сандоз» в мире, сменив на этой должности Джеффа Джорджа. Ричард Фрэнсис перешел в «Новартис» из компании «Биоджен Айдек», где занимал различные должности с возрастающим уровнем ответственности по нескольким терапевтическим линиям в Европе и США на протяжении своей 13-летней карьеры в компании.

«Назначение Джеффа Джорджа главой «Алкон», а Ричарда Фрэнсиса – главой компании «Сандоз» означает приход двух сильных лидеров к управлению ведущими подразделениями группы компаний «Новартис». Это придаст ключевым подразделениям группы, занимающимся офтальмологическими и воспроизведенными препаратами, новый импульс для перехода на следующий этап развития. Джефф и Ричард обладают необходимым видением и экспертизой для укрепления наших лидирующих позиций на рынке», — заявил Джозеф Хименез, главный исполнительный директор «Новартис». – «Я хочу поблагодарить Кевина Бюлера за успешное руководство и вклад в развитие бизнеса «Алкон» на протяжении многих лет, за важную роль в успешном слиянии «Алкон» и «Новартис». Нам будет его не хватать».

В должности главы компании «Алкон» Джефф Джордж продолжит работу в качестве члена Исполнительного комитета «Новартис» (ECN) с подчинением Джозефу Хименезу, главному исполнительному директору «Новартис». Начав свою деятельность в «Новартис» в январе 2007 г., Джефф Джордж занимал ключевые должности с возрастающим уровнем ответственности в 2/4 подразделениях «Новартис Вакцины и Диагностика» и «Новартис Фарма», а в декабре 2008 г. занял должность главы компании «Сандоз» в мире. В «Сандоз» Джефф Джордж сформировал команду первоклассных руководителей и укрепил корпоративную культуру, направленную на стремление побеждать и добиваться высоких результатов. Под его руководством продажи компании «Сандоз» выросли с 7,5 млрд. долларов США в 2009 г. до 9,2 млрд. долларов США в 2013 г., компания стала мировым лидером в области биоаналогов, имея ведущую линейку препаратов в стадии разработки. Он имеет степень МВА Гарвардского университета, степень магистра Университета Джонса Хопкинса, а также степень бакалавра Колледжа Карлтон.

В должности главы компании «Сандоз» Ричард Фрэнсис войдет в состав Исполнительного комитета «Новартис» (ECN) с подчинением Джозефу Хименезу. На последней должности в качестве старшего вице-президента «Биоджен Айдек» в структуре коммерческих операций США он обеспечил рост бизнеса и его прибыльность. Ричард Фрэнсис также имеет опыт руководящей работы в компаниях «Санофи» и «Уайет». Ричард Фрэнсис – гражданин Великобритании, выпускник Манчестерского Университета.

gmpnews