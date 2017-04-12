За два месяца объём произведённой фармпродукции в России достиг 750 млн упаковок

RNC Pharma представляет обновление информации об объёмах отгрузки ЛП со складов российских производителей (внутрироссийское производство) по итогам февраля 2017 г.

За период январь-февраль 2017 г. российские фармпроизводители отгрузили со складов ЛП на сумму 45,6 млрд руб. (в ценах отгрузки, с учётом НДС). Динамика к аналогичному периоду прошлого года составила 19,5% при проведении расчётов в рублях. Натуральный объём произведённой продукции за два месяца достиг 750 млн упак., правда динамика здесь скромнее, всего порядка 12%.

Январь традиционно характеризовался довольно умеренной активностью производственных предприятий, но даже несмотря на это компании отгрузили со складов ЛП на сумму 21,6 млрд руб., что на 42% больше, чем годом ранее. А вот результаты февраля, несмотря на чёткое следование сезонным тенденциям и возвращение к нормальному производственному графику показали в долгосрочной динамике всего +5% в рублях. Правда при этом натуральная динамика в феврале существенно опережала январские показатели.

Доля рубля по итогам периода январь-февраль 2017 г. в расчётах за поставки по всем ЛП (готовые формы и in-bulk) выросла до уровня 95,4% (+1,4%), при этом объём платежей в долларах и евро синхронно сократился, на эти валюты сейчас приходится всего 4,1% всех платежей. Кроме того, заметно изменилась география поставок, за первые месяцы 2017 г. импорт осуществлялся из 48 стран, тогда как годом ранее из 50. Впрочем, лидеры за это время не изменились, на первом месте поставки из Германии (17% от общего объёма импорта в денежном эквиваленте) и Голландии (11,1%).

gmpnews