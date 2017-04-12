Международная фармкомпания CSL Behring вошла в состав AIPM

Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) сообщает о расширении состава участников. Общее собрание компаний — членов Ассоциации, состоявшееся 6 апреля 2017 года, единогласно приняло решение о включении в состав AIPM международной фармацевтической компании CSL Behring.

Владимир Шипков, Исполнительный директор AIPM:

«Мы не без гордости отмечаем, что ежегодно Ассоциация расширяет свои ряды, принимая в состав фармацевтические компании с инновационными продуктовыми портфелями, в том числе биотехнологическими, а также производственными площадками и R&D центрами, расположенными в разных частях мира. Вот и сейчас нам приятно сообщить об избрании одного из признанных мировых лидеров на рынке терапии препаратами плазмы крови – компании CSL Behring в состав Ассоциации. Сегодня Ассоциация представляет собой уникальную платформу, осуществляющую высоко профессиональную экспертизу в сфере здравоохранения и обращения лекарственных средств, и каждый новый член нашей команды привносит в деятельность Ассоциации дополнительные знания, компетенции, лучшие корпоративные практики и деловую культуру, способствуя реализации почетной и ответственной миссии — работать на благо здоровья населения нашей страны».

Мария Литучая, Глава Филиала «Си Эс Эл Беринг Биотэрапис ГмбХ» в России:

«История CSL Behring восходит к началу XX века, когда Э. Беринг, будущий основатель компании, стал первым в мире лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины. И вот уже в течение более чем 100 лет компания занимается разработкой и производством высокоэффективных биофармацевтических препаратов, используемых для лечения редких, серьёзных заболеваний, таких как, например, гемофилия и различные иммунодефицитные состояния. Как производители мы также осознаём, что наша более чем вековая ответственность перед обществом, пациентами всегда выходит за рамки просто разработок новых препаратов и методов лечения. Вступая в AIPM, мы с уверенностью полагаем, что вхождение в экспертное сообщество такого высокого уровня поможет нам повысить вовлеченность в процессы регулирования фармацевтического рынка, принимать активное участие в жизни сообщества и более эффективно направлять консолидированные усилия на повышение доступности медицинской помощи и роста качества жизни пациентов в России».

CSL – ведущая глобальная биофармацевтическая компания с динамично развивающимся портфелем жизнеспасающих инновационных препаратов и вакцин. Основанная более чем 100 лет назад, сегодня группа CSL представлена двумя основными подразделениями: компанией CSL Behring и компанией Seqirus. Она работает в более 30 странах мира, в её штате более 14 000 человек. CSL Behring – мировой лидер в области биотехнологий и препаратов плазмы крови, разрабатывает и предлагает широкий спектр препаратов для лечения таких заболеваний, как гемофилия, болезнь Виллебранда, первичные иммунодефициты и другие. Препараты CSL Behring также используются в кардиохирургии, при трансплантации органов и лечения серьёзных ожогов. Группа CSL владеет и управляет также одной из крупнейших в мире сетью по заготовке плазмы крови – CSL Plasma, включающей 130 центров в США и Европе. За последний год компания открыла 22 новых центра и планирует дальнейшее расширение сети.

Пресс-служба AIPM

gmpnews