Эксперт: Биг фарма теряет интерес к российскому рынку

Интерес крупнейших мировых фармацевтических компаний к российскому рынку будет ослабевать. Об этом в ходе конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов» заявила генеральный директор Alfa Wassermann Russia Ольга Глазкова.

Об уходе представителей Биг фармы с отечественного рынка речи не идет, пояснила она, но если десять лет назад ведущие компании связывали свои приоритеты с новыми развивающимися рынками, то сегодня можно наблюдать обратную ситуацию.

Причины, по мнению эксперта, лежат в ужесточении регуляторного давления и касаются правил ценообразования на лекарства, доступа на рынок, промоуции препаратов. С другой стороны, ослабление позиций Биг фармы открывает новые перспективы для дженериковых компаний, заключила Ольга Глазкова.

С точки зрения маркетинга на российском фармрынке можно привести несколько примеров успеха, но все они не связаны с Биг фармой, добавил директор Ipsos Healthcare Олег Фельдман. Вместе с тем для создания развитой системы здравоохранения появление инновационных препаратов и их доступность для населения крайне важны, подчеркнул он.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»