Apteka.ru вошел в ТОП-30 крупнейших российских сайтов по объему продаж по итогам 2016 года

Аналитическое агентство Data Insight опубликовало рейтинг E-Commerce Index TOP-100 2016. В рейтинг включены сто крупнейших российских интернет-ресурсов по объему продаж.

Apteka.ru занял 23 место в общем рейтинге, это на 10 позиций выше, чем в прошлом году. Apteka.ru – единственный онлайн-ресурс в сфере красоты и здоровья, чьи объемы продаж в прошлом году увеличились более чем в 2 раза. Более того, в 2016 году ресурс показал почти двукратное увеличение количества заказов1 – по количеству заказов Apteka.ru занимает 7 строчку рейтинга. Средний чек Apteka.ru в 2016 году увеличился на 4%.

Ежегодно аналитическое агентство Data Insight публикует сводный рейтинг российских интернет-магазинов. В основе исследования лежит комплексная методика построения рейтинга и сбора данных, включающая в том числе поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов. Используются мониторинг числа заказов, данные, предоставляемые исследуемыми площадками, открытые данные, мониторится посещаемость сайта. Оценки, полученные на основе различных источников и методик, сопоставляются между собой для исключения недостоверных данных.

1 Под «заказом» на сайте www.apteka.ru понимается формирование пользователем сайта заявки на товар от аптечной организации в адрес АО НПК «Катрен» с последующей покупкой товара в аптечной организации в соответствии с заключенным между последними договором поставки. Товар и аптечная организация выбираются пользователем самостоятельно из представленных на сайте.

«Фармацевтический вестник»