Fresenius SE & Co KGaA ведет переговоры о покупке американской фармкомпании Akorn

Немецкая компания по предоставлению медицинских товаров и услуг Fresenius SE & Co KGaA объявила о том, что она ведет переговоры о приобретении американской дженериковой компании Akorn Inc., сообщает Reuters. Акции Akorn, рыночная капитализация которой составляет около 3,7 млрд долл., выросли на 10% – до 32,60 долл. При этом во Fresenius отметили, что гарантии удачного завершения переговоров нет. В Akorn факт переговоров также подтвердили. В сентябре 2016 Fresenius приобрела крупнейшего испанского частного оператора больниц — компанию Quironsalud за 5,8 млрд евро (6,14 млрд долл.) с учетом долговых обязательств испанской компании. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»