В Кабардино-Балкарии ищут деньги для возобновления работы «Фарма Интернейшинал Компани Россия-СНГ»

Правительство Кабардино-Балкарской Республики ищет способы реанимировать завод ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия-СНГ», деятельность которого приостановлена по причине отсутствия оборотных средств.

— Минпромторг КБР предпринимает усилия по реализации на предприятии инвестиционного проекта стоимостью свыше 390 миллионов рублей с участием «Корпорации развития Северного Кавказа, — сообщил глава региона Юрий Коков. — Изучаются возможности строительства новых производственных площадок, доукомплектации их современным оборудованием за счет собственных средств и кредитных источников финансирования.

Ранее Федеральная налоговая служба подала иск в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии о признании предприятия банкротом. Общая сумма долга по обязательным платежам составила 10,9 млн руб., из которых 5 млн – непосредственно налоги. В рамках рассмотрения дела завод основной долг погасил и ходатайствовал о заключении мирового соглашения, однако текст документа не был утвержден, так как требовал доработки. Следующее заседание по данному делу намечено на 21 апреля текущего года.

Напомним, что в ноябре 2015 года «Фарма Интернейшинал Компани Россия-СНГ» была включена в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП.54024-15). Это означает запрет на участие в торгах, которые проводятся в соответствии с 44-ФЗ, в течение 2-х лет. Для предприятия, которое производит инфузионные растворы в полиэтиленовых бутылках и основным потребителем которого являются ЛПУ, это равносильно потере основного канала сбыта.

Впрочем, проблемы компании начались задолго до включения в РНП. Согласно базе данных «Контрагент», чистый убыток ООО «Фарма Интернейшинал» за 2014 год увеличился в 1,57 раза до 43,99 млн руб. с 28,00 млн руб. за аналогичный период предыдущего года. Выручка компании за отчетный период снизилась на 1,29% до 53,45 млн руб. с 54,15 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»