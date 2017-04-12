«Нижфарм» подтвердил соответствие международным стандартам качества ISO 9001:2015

Производственная площадка НИЖФАРМ, входящая в международную Группу STADA, успешно завершила ресертификационный аудит на соответствие международным стандартам качества ISO 9001:2015.

Аудиторы независимой Ассоциации по сертификации «Русский регистр» отметили высокую результативность, а также эффективную реализацию ключевых подходов системы менеджмента качества на всех стадиях фармацевтического производства НИЖФАРМ.

Успешное прохождение проверки стало очередным этапом последовательной работы по совершенствованию контроля качества на производственных площадках STADA. В компании регулярно проводятся аудиторские инспекции представителями сертификационных органов и европейских компаний-партнеров, которые неизменно дают положительные заключения о соответствии условий производства и менеджмента качества международным стандартам ISO и GMP.

Мы начали работать по международным стандартам задолго до того, как этого стал требовать закон Российской Федерации. Уже в начале 2000-х мы взяли на себя повышенные обязательства по отношению к действующим на тот момент правилам. Построение одной из лучших систем менеджмента качества на российском рынке — было и остается нашей приоритетной задачей, — поясняет Дмитрий Ефимов, генеральный директор НИЖФАРМ, старший вице-президент STADA.

gmpnews