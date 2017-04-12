akeda распродает права на старые ЛС

Японская Takeda договорилась с компанией Teva Takeda Yakuhin о передаче прав на 7 лекарственных препаратов, потерявших патентную защиту. Сумма сделки составит 28,5 млрд йен (256 млн долларов), сообщается на официальном сайте Takeda.

После заключения сделки компания Teva Takeda Yakuhin получит права на глипогликемические препараты ACTOS и ACTOS OD, SONIAS Combination Tablets LD / HD и METACT Combination Tablets LD / HD, а также средства для лечения гипертонии ECARD Combination Tablets LD / HD, UNISIA Combination Tablets LD / HD, и комбинированный препарат аспирина+лансопразола для лечения язвы желудка TAKELDA.

Ранее в этом месяце Takeda заключила с американской биотехнологической компанией Finch Therapeutics соглашение по совместной разработке экспериментального препарата FIN-524, предназначенного для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сейчас FIN-524 находится на этапе доклинических исследований.

Teva Takeda Yakuhin является совместным предприятием Takeda и Teva, основанным в апреле 2016 году. Задачей компании является продвижение дженериков на рынке Японии.

remedium