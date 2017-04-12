Система международного анализа цен на лекарства практически завершена

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработает систему международного сравнительного анализа цен на лекарства. Об этом сообщил ТАСС начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

«Система международного анализа цен лекарств практически завершена. Фактически мы приступили к ее созданию в рамках исполнения поручения президента РФ по проведению международного сравнительного исследования цен на лекарственные препараты. Совместно с торгпредствами России в разных странах мира, проводя мониторинг цен на лекарственные препараты, мы сформировали базу референтных источников данных по этим ценам. Система, разрабатываемая ФАС, учитывает верифицированные базы данных с ценами на лекарства, сформированными национальными органами здравоохранения. Эти базы станут ядром системы. К сожалению, эта работа пока ведется «вручную», — сообщил Нижегородцев.

Таким образом, система решит две задачи, пояснил Нижегородцев: позволит расширить число национальных источников реферируемых данных о лекарствах совместно с зарубежными партнерами ФАС — конкурентными ведомствами стран БРИКС, ЕС и ЕврАзЭС, а также автоматизирует работу проекта.

«Система разрабатывается собственными силами ФАС, в том числе подведомственной организации — ФБУ «Информационно-технический центр ФАС России», -рассказал Нижегородцев, добавив, что ведомство не исключает привлечения к работе сторонних ресурсов.

gmpnews