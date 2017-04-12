На 2017 год запланировано проведение докапитализации Фонда развития промышленности на 17,4 млрд рублей

10 апреля 2017 года, состоялось совещание о расходовании средств резервного фонда Правительства России в 2017 году под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, в ходе которого обсуждались приоритетные области финансирования и порядок расходования средств Фонда.

В своем вступительном слове Председатель Правительства России подчеркнул, что резервный фонд зарекомендовал себя как эффективный финансовый инструмент, позволяющий выделять средства на расходы, которые не заложены в федеральный бюджет, оказывать поддержку регионам, отдельным отраслям промышленности, финансировать социально значимые проекты, успешно выполняя поставленные перед ним задачи.

Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году из резервного фонда планируется выделить до 107,5 млрд. рублей на обеспечение социального и экономического развития страны, в частности, средства будут направлены на поддержку отдельных отраслей промышленности.

Мы сможем в том числе, провести докапитализацию Фонда развития промышленности на 17,4 млрд рублей, чтобы поддержать ряд отраслей. Необходимые для этого средства в резервном фонде сформированы, — отметил глава Правительства.

Он также напомнил участникам совещания, что в начале апреля объем ФРП был увеличен на 16,2 млрд. рублей за счёт не использованных в 2016 году остатков средств федерального бюджета, и выступил с предложением по увеличению объёма фонда ещё на 8 млрд. с лишним рублей за счёт субсидий регионам, которые не были распределены к 1 февраля текущего года.

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