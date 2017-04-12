В США вложения биофармы в R&D в расчете на одного сотрудника выше, чем в других отраслях ЕМА оптимизирует предоставление информации о безопасности лекарств на протяжении их жизненного цикла » Определены лучшие рекламные ролики фармкомпаний 10 апреля подведены итоги всероссийского конкурса на лучший телевизионный рекламный ролик, который был организован в рамках VIII практической конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов». Конкурс проводился совместно компанией infor-media Russia и Международной фармацевтической премией «Зеленый крест». Ролики демонстрировались на сайте конференции, и любой посетитель сайта мог проголосовать за ролик всего 1 раз. Финалисты конкурса определены по итогам этого онлайн-голосования. Победителей конкурса определили делегаты конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов». Победители конкурса: 1 место — компания «Космофарм», препарат «Глицин D3». 2 место — ФармФирма «Сотекс», препарат «Амелотекс» гель. 3 место — компания «Сэлвим», препарат «Галавит». «Фармацевтический вестник»