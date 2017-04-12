Аптечная сеть «Озерки» вышла в Саратовскую область

Группа компаний «Эркафарм», управляющая аптечными сетями «Доктор Столетов» и «Озерки», 10 апреля впервые открыла в Саратове две аптеки под брендом «Озерки». До сих пор эта сеть аптечных дискаунтеров развивалась только в родных для нее Санкт-Петербурге и Ленобласти и – с недавнего времени – в Московском регионе.

«До 2015 года «Озерки» были представлены только в Санкт-Петербурге и области, где занимают около 40% рынка, в течение последних двух лет было открыто девять аптек в Московском регионе», – говорится в пресс-релизе «Эркафарм».

Аптечные сети под управлением «Эркафарм» заняли третье место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей за первое полугодие 2016 года» с выручкой 12,5 млрд рублей. На конец 2016 года под управлением «Эркафарм» находилось 380 аптек в 12 регионах РФ, в том числе 79 точек в Саратовской области. По данным геомаркетингового сервиса «VM-Навигатор», сильные позиции в Саратовской области занимают сети «Имплозия» (более 140 аптек), «Бонум» (более 70) и «Фармсклад» (свыше 50).

Свежий рейтинг «ТОП 200» по итогам 2016 года будет представлен на конгрессе Vademecum Pharm Day 18 апреля 2017 года в отеле Radisson Royal в Москве.

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