Бывший совладелец «А5» занялся производством изделий из алюминия

Как стало известно Vademecum, с 2014 года семья бывшего совладельца аптечной группы «А5» Сергея Солодова строит алюминиевый холдинг «АЛ5». Сейчас Солодову и его родственникам принадлежат доли в двух ростовских и одной воронежской компаниях, занимающихся производством изделий из алюминия и продажей цветных металлов, их суммарный оборот превысил в 2015 году 1,5 млрд рублей.

Интерес к производству алюминия бывшие на тот момент совладельцами аптечной группы «А5» Сергей Солодов и Роман Буздалин начали проявлять в 2014 году. Тогда через ООО «Кольцовский сквер» Буздалин и Евгений Солодов (отец Сергея Солодова) приобрели 50% производителя алюминия «Ава-Трейд», зарегистрированного в селе Ендовище Воронежской области. Буздалин из числа совладельцев компании впоследствии вышел, а семья Солодовых и генеральный директор «Ава-Трейд» Леонид Арапов создали в 2016 году холдинговую компанию «АЛ5», которая 22 марта 2017 года стала 100%-ным владельцем «Ава-Трейд».

По данным СПАРК, доли в ООО «АЛ5» распределены следующим образом: 50% компании принадлежат Леониду Арапову, 40% — сестре Сергея Солодова Анне Лазаревой, 10% — Евгению Солодову. Генеральным директором «АЛ5» является сам Сергей Солодов.

На сайте «Ава-Трейд» говорится, что завод компании с 2008 года занимается производством алюминиевых цилиндрических слитков и профилей для различных сфер применения: «от строительства до элементов, используемых при строительстве самолетов и космических станций». Среди выполненных проектов компании — изготовление обрешетки для московского главного территориального управления ЦБ РФ, московского отеля Marriott, морского порта в Сочи, а также создание подарочной коробки и формы для отливки поликарбонатного прототипа медалей зимних Олимпийских игр в Сочи. По данным СПАРК, выручка ООО «Ава-Трейд» в 2015 году составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 17,6 млн рублей.

Сергей Солодов отказался от комментариев, дозвониться до Романа Буздалина и пообщаться с Леонидом Араповым Vademecum не удалось.

«Ава-Трейд» — не единственный алюминиевый проект семьи Солодовых. Из данных ЕГРЮЛ следует, что в 2016 году Анна Лазарева стала основным владельцем еще двух компаний по производству изделий из алюминия и оптовой торговле цветными металлами в городе Белая Калитва Ростовской области: ООО «Аэро Алюминий» и ООО «Энерго Алюминий». По данным информационной системы СПАРК, в ООО «Аэро Алюминий» Лазаревой принадлежат 59,86%, в ООО «Энерго Алюминий» — 60% акций. ООО «Аэро Алюминий», в свою очередь, владеет компанией по аренде и управлению нежилой недвижимостью «Сельмаш-Калитва», зарегистрированной по тому же адресу, что «Аэро Алюминий» и «Энерго Алюминий». Генеральным директором этих трех компаний в октябре 2016 года стал Сергей Солодов.

«Энерго Алюминий» занимается производством алюминиевого профиля, говорится на сайте компании. Совокупная выручка «Энерго Алюминия», «Аэро Алюминия» и «Сельмаш-Калитвы», по данным СПАРК, в 2015 году составила 240,1 млн рублей, чистая прибыль «Сельмаш-Калитвы» −26,5 млн рублей, совокупный чистый убыток двух других компаний — 60,2 млн рублей.

Коммерческий директор «Энерго Алюминия» Сергей Юдин рассказал Vademecum, что фактически ростовские и воронежская алюминиевые компании представляют собой единый холдинг. Говорить о дальнейших планах по развитию этих компаний он отказался.

Сергей Солодов и Роман Буздалин продали принадлежавшие им 68,75% акций группы «А5» «Концерну «Россиум» бизнесмена Романа Авдеева в конце 2015 года. После этого началось объединение «А5» с группой «36,6». Сделка по слиянию была закрыта в декабре 2016 года.

По данным рейтинга Vademecum «ТОП200 крупнейших аптечных сетей по итогам первого полугодия 2016 года» объединенная компания «36,6» и «А5» заняла первое место с выручкой 21,3 млрд рублей.

Свежий рейтинг «ТОП 200» по итогам 2016 года будет представлен на конгрессе Vademecum Pharm Day 18 апреля 2017 года в отеле Radisson Royal в Москве.

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