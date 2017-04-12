Больше половины пациентов покупают безрецептурные препараты по рекомендации фармацевта

Более 80% россиян берут ответственность за свое здоровье на себя. Это показал совместное исследование общественного мнения компании Bayer и ВЦИОМ.

Исследование проводилось в 2016 г. были опрошены 1600 респондентов из 46 регионов страны. На втором месте по распределению ответственности стоят медицинские работники (14%). Первый заместитель директора ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Юлия Михайлова обратила внимание на очень высокий показатель ответственности населения за свое здоровье, если учесть, сколько в стране курящих и злоупотребляющих спиртными напитками. «Впрочем, это хороший знак. Во всяком случае лет 25 лет назад, особенно в советский период, соцопросы показывали, что 90% возлагали все, что касается их здоровья на медицину», – сказала она на круглом столе «Ответственное самолечение», прошедшем 11 апреля в Москве.

Самые распространенные симптомы, которые россияне предпочитают снимать самостоятельно, это насморк и боль в горле. Об этом рассказали 92% опрошенных. Почти столько же – 90% – сами избавляются от головной боли. Третье место (85%) разделили кашель и изжога. Большинство также не идут к врачу с повышенной температурой (76%) и нарушением пищеварения (запор, диарея, вздутие живота, тяжесть в желудке – 70%). Чуть больше половины (55%) респондентов лечатся без врача при боли в спине.

В дальнейшем большинство пациентов предпочитает идти к врачу. Например, при повышенном артериальном давлении самостоятельно будут лечиться 42%, 53% пойдут к врачу, еще 5% затруднились с ответом. По словам старшего научного сотрудника отдела первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний Государственного НИЦ профилактической медицины Любови Дроздовой, это очень настораживающие цифры. Она отметила, что с артериальной гипертензии, как правило, начинаются серьезные заболевания, поэтому квалифицированная помощь врача здесь необходима. Такому положению способствует активная реклама безрецептурных препаратов для лечения артериальной гипертензии. Это не нарушает закон, но противоречит международным рекомендациям по лечению этого заболевания.

Согласно опросу, на рекламу при выборе препарата при самостоятельном лечении обращают внимание не так много пациентов. 7% респондентов отметили, что купят препарат, который чаще всего рекламируют. В то же время 15% отметили, что возьмут известный препарат, который у всех «на слуху», что косвенно тоже можно отнести к рекламе, благодаря которой, чаще всего, лекарство и становится популярным.

Впрочем, больше половины респондентов (61%) все же ориентируются на рекомендацию фармацевта в аптеке, 41% выбирают по совету родственников и знакомых, 25% — по отзывам в Интернете, 16% изучают самостоятельно инструкции, 10% ориентируются на самый дешевый.

Купив безрецептурный препарат, 72% респондентов внимательно изучают инструкцию, 18% делают это выборочно, 8% — не изучают инструкцию, 2% затруднились с ответом. Как отметила исполнительный директор СПФО Лилия Титова, это обнадеживающий результат, так как он показывают, что в большинстве случаев пациенты стараются ответственно подойти к самолечению.

Впрочем, проблемы в этой области еще существуют. Не всегда пациенты готовы к самолечению, часто из-за недостатка информации, не всегда качественную консультацию могут дать фармацевты, часто сумятицу вносят врачи, которые не выписывают рецепты на бланки, а пишут свои рекомендации на обычном листке. Участники круглого стола согласились, что экспертному сообществу предстоит большая работа в этом направлении.

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Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»