Мариинский дворец посетили представители Шанхайской фармацевтической компании

11 апреля в Мариинском дворце состоялась встреча председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Елены Киселевой с представителями Шанхайской фармацевтической компании во главе с генеральным директором Цзо Минем.

В ходе встречи гости из Китая рассказали о деятельности компании, которая занимает лидирующие позиции как в сфере производства, так и в сфере распространения и продажи фармацевтических товаров. Генеральный директор проинформировал об инвестиционных планах компании в Санкт-Петербурге. Как сообщил Цзо Минь, компания рассматривает вариант размещения на территории Санкт-Петербурга производства лекарственных средств, а также клиники китайской народной медицины.

Елена Киселева подчеркнула, что в Санкт-Петербурге успешно развивается медико-фармацевтический кластер, а химико-фармацевтическая отрасль является точкой роста экономики города. Председатель комиссии также сообщила, что Санкт-Петербург открыт к долговременному сотрудничеству с зарубежными инвесторами.

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