«Микроген» получил прибыль 640 млн рублей

Как следует из пресс-релиза государственной Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»), выручка входящего в нее НПО «Микроген» по итогам 2016 года составила 7,6 млрд рублей, что на 10% выше показателей предыдущего года. Чистая прибыль НПО «Микроген» достигла за тот же период 642,5 млн рублей, по сравнению с убытком 1,1 млрд рублей годом ранее.

Продажи предприятия в коммерческом секторе увеличились на 12,3% и составили 4,8 млрд рублей. На модернизацию производства в 2016 году «Микроген» потратил 255,8 млн рублей, на НИОКР – 72,1 млн рублей.

«В 2016 году мы провели внутренний аудит, переосмыслили планы «Микрогена», отказались от многих ранее запланированных мероприятий по обновлению площадок. Исходя из общей стратегии развития «Нацимбио» сформировали новую дорожную карту модернизации «Микрогена», к реализации которой приступим в этом году. Рост чистой прибыли связан с отсутствием существенных затрат на модернизацию площадок в 2016 году и сокращением постоянных и прочих расходов предприятия на 20%», – заявила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

Как следует из пресс-релиза, в 2016 году «Нацимбио» разработала проект по созданию нового производственного участка гриппозной вакцины на уфимском «Иммунопрепарате», входящем в НПО «Микроген». Предполагается, что благодаря его реализации объемы выпуска гриппозной вакцины увеличатся на 35 млн доз.

«Благодаря трансферу технологий на рязанский завод «Форт», входящий в «Нацимбио», были увеличены объемы производства гриппозной вакцины «Совигрипп» для Национального календаря профилактических прививок (НКПП). Общий объем производства «Совигриппа» в 2016 году составил 27,3 млн доз (57% от объема поставленных гриппозных вакцин в НКПП). Увеличены объемы выпуска АКДС-вакцины (вакцины коклюшно-дифтерийно-столбнячной адсорбированной) на 3 млн доз, АДС-М (адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин с уменьшенным количеством антигенов) на 4 млн доз», – говорится в сообщении «Нацимбио».

В конце октября прошлого года «Микроген» завершил клинические исследования первого отечественного аналога детской вакцины Пентаксим и Инфранрикс Пента – цельноклеточной коклюшной Пентавакцины. Препарат планируется зарегистрировать в конце 2017 года.

«Микроген» – часть Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»), дочерней структуры госкорпорации «Ростех».

Согласно опубликованной отчетности, консолидированная выручка «Нацимбио» в 2015 году составила 7,1 млрд рублей. В холдинг «Нацимбио» входят биофармацевтическая компания «Форт», расположенная в Рязанской области, научно-производственное объединение «Микроген», курганский фармзавод «Синтез».

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