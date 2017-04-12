Минздраву предложили разрешить дистанционную торговлю спиртосодержащими лекарствами

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Международная ассоциация делового сотрудничества (МАДС) обратились в Минздрав с просьбой разрешить дистанционную продажу лекарств с содержанием этилового спирта свыше 30%.

Соответствующее положение содержится в письме АКИТ (есть в распоряжении Vademecum), направленном министру здравоохранения Веронике Скворцовой по поводу проекта постановления о легализации дистанционной розничной торговли лекарствами.

«С целью гармонизации требований и регулирования розничной торговли лекарственными препаратами в аптечных организациях с розничной торговлей дистанционным способом предлагается считать ограничение на продажу лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 30% дистанционным способом в п. 5 избыточным и руководствоваться критериями, определенными текущей нормативной базой», – говорится в письме.

Помимо прочего, авторы письма предлагают разрешить аптекам доставлять лекарства не только в городе, где находится сама аптека, как того требует проект постановления Минздрава, а по всей России.

«Главным преимуществом дистанционной продажи является возможность отпуска лекарственных препаратов потребителю в любой точке страны», – отмечают авторы письма.

Кроме того, аптекам предлагается разрешить продавать лекарства через несколько сайтов, «рассчитанных на различные категории граждан или населенные пункты», и через мобильные приложения, а не с использованием одного сайта, как того требует Минздрав.

«Представитель пресс-службы Минздрава подтвердил получение письма. Хотя оно поступило после окончания публичного обсуждения, предложения АКИТ будут рассмотрены и по возможности учтены», – пишет РБК.

С предложением разрешить торговлю лекарствами через интернет в Минздрав обратился Институт развития интернета (ИРИ). В конце 2015 года Минздрав вынес на общественное обсуждение проект федерального закона, разрешающего продавать лекарственные препараты через интернет. Законопроект прошел все необходимые обсуждения и был внесен на рассмотрение в правительство.

В конце февраля текущего года Минздрав представил на общественное обсуждение проект постановления правительства, определяющего порядок продажи лекарств через интернет. Предполагается, что онлайн-торговлю смогут вести только реально существующие аптечные организации, а доставлять покупателям препараты, в том числе рецептурные, будут курьеры с фармацевтическим образованием.

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