ФАС соберет данные о реализации лекарств стоимостью до 100 рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала сбор данных по объемам реализации в 2015-2016 годах лекарств стоимостью до 100 рублей за упаковку. Фармпроизводители должны предоставить в ведомство соответствующую информацию до 14 апреля 2017 года. Возможно, это первый шаг к решению проблемы исчезновения из ассортимента фармзаводов недорогих отечественных препаратов, о которой фармкомпании говорят уже два года.

«В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации о проработке вопроса изменения методики установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактически отпускным ценам лекарств, включенных в перечень жизненно важных (ЖНВЛП), ФАС России просит фармпроизводителей предоставить данные по объемам реализации в 2015-2016 годах препаратов с зарегистрированной предельной отпускной ценой до 100 рублей включительно», – говорится в сообщении ФАС.

Ведомство просит фармпроизводителей внести данные в специально подготовленную электронную таблицу и направить в ФАС на электронную почту soc@fas.gov.ru до 14 апреля 2017 года.

Возможно, это попытка решить возникшую в 2015 году проблему дешевых отечественных препаратов, которые из-за «ножниц» между выросшей себестоимостью производства и фиксированной отпускной ценой начали исчезать из продажи.

Наличие этой проблемы президент России Владимир Путин признал еще в апреле 2016 года и пообещал, что правительство «в ближайшие полтора-два месяца» так или иначе ее решит. Ведомствами были внесены различные предложения, однако окончательное решение не принято до сих пор.

Между тем проведенная в октябре 2016 года серия проверок Генеральной прокуратуры в сфере лекарственного обеспечения показала, что недорогие препараты отечественного производства, входящие в перечень ЖНВЛП, продолжают уходить с рынка

Источник: ФАС

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