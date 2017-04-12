Импорт фармпродукции из дальнего зарубежья в I квартале увеличился на 39%

Россия увеличила в январе — марте 2017 года импорт товаров из дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 23,2%, до 39,92 млрд долларов, следует из предварительных данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в марте 2017 года импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 20,8%, составив 15,66 млрд долларов. В годовом выражении в марте импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 18,3%. При этом наблюдался рост поставок текстильных изделий и обуви на 22,7%, химической продукции — на 21,7%, машиностроительной продукции — на 19,7%, продовольственных товаров — на 9,1%.

В импорте продовольственных товаров выросли закупки молочных продуктов на 34,6%, мяса и субпродуктов — на 30,5%, алкогольной и безалкогольной продукции — на 30%, зерновых культур — на 25,2%, растительного масла — на 17,5%, рыбы — на 16,6%, овощей — на 14,7%, фруктов — на 7,4%, однако, ввоз сахара снизился на 37,3% и табака — на 16,6%.

Среди товаров химической промышленности увеличился импорт фармацевтической продукции на 39,1%, парфюмерно-косметических товаров — на 30,6%, полимеров и каучука — на 14,6%, продуктов органической и неорганической химии — на 9,4%, мыла и синтетических моющих средств — на 8%.

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