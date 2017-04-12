«Валента» расширяет свое присутствие за пределы России

Компания «Валента» продолжает расширять своё присутствие на фармацевтических рынках других стран.

В марте 2017 года прошла первая поставка препарата Ингавирин®, капсулы 90 мг, и Ингавирин®, капсулы 60 мг, для терапии пациентов детского возраста с 7 лет, на территорию Грузии.

Также компания стала победителем тендера Министерства обороны Армении на поставку противопростудных препаратов, таких как, Граммидин®НЕО, Граммидин®НЕО с анестетиком и препарата Ингавирин®, капсулы 90 мг.

Михаил Тульский, директор по продажам ПАО «Валента Фарм»: «Противопростудный портфель – один из ключевых для нашей компании. Целенаправленная работа с дистрибьютором, представителями Минздрава, а также четкая стратегия развития, позволила нашей компании поставлять препараты не только на коммерческий рынок, но и на государственный, в условиях жесткой конкуренции, как со стороны российских компаний, так и международных гигантов».

ПАО «Валента Фарм» – российская фармацевтическая компания, основанная в 1997 году. Входит в ТОП-3 российских фармацевтических предприятий. «Валента» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др.

gmpnews