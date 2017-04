Банкротство «Фармстронга» и претензии бывшему владельцу компании «Валента» расширяет свое присутствие за пределы России » В Барселоне обсудили создание регионального отделения ISPE для стран-участниц ЕАЭС С 3 по 5 апреля 2017 г. в Барселоне проходила ежегодная европейская конференция ISPE (the International Society for Pharmaceutical Engineering), одной из ключевых задач которой является создание международной площадки для обсуждения и решения насущных вопросов фармацевтической индустрии, а также планирование дальнейшего развития. В рамках конференции состоялась рабочая встреча между руководством ISPE и организационным комитетом евразийского филиала ISPE при участии делегации от Федерального бюджетного учреждения «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ФБУ «ГИЛС и НП») и представителей инжиниринговой компании FAVEA Group. Повесткой встречи стало создание регионального отделения ISPE для стран-участниц Евразийского Экономического союза (ЕАЭС), в состав которого на данный момент входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Участники встречи обсудили актуальность этого вопроса, потребность евразийской фармпромышленности в инструментах и механизмах ISPE, готовность руководства ISPE поддержать инициативу создания отделения, а также дальнейшие шаги сторон. В дни конференции прошло мероприятие под названием The Global Pharmaceutical Manufacturing Leadership Forum (GPMLF). Оно проводится дважды в год в целях поддержания диалога между руководителями фармкомпаний и регуляторами отрасли для решения самых важных проблем фармпромышленности. На панельной сессии GPMLF представители регуляторных органов разных стран обменивались опытом и результатами инспекторских проверок. Россию представил Владислав Николаевич Шестаков, заместитель главы российского GMP-инспектората, директор ФБУ «ГИЛС и НП». Он рассказал о первых итогах работы российского инспектората в 2016 г. и о планах Института на ближайший год. ISPE, Международное общество для фармацевтического инжиниринга, является крупнейшей в мире некоммерческой ассоциацией, обеспечивающей своих участников ведущей научно-технической и регуляторной поддержкой на протяжении всего жизненного цикла фармацевтического производства. ISPE стремится к повышению образовательного уровня и технической эффективности своих участников, в том числе, через форумы для обмена идеями и практическим опытом. Конечной целью деятельности ISPE является совершенствование и трансформация фармацевтической промышленности для максимального обеспечения пациентов во всем мире доступными и качественными лекарствами. gmpnews